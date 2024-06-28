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Ирина Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ирина Николаева
Тип записи
о браке
Номер записи
480-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
30.09.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
воспитанница Московского Воспитательного Дома
Дата брака
30.09.1891
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 185
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Шилдин Алексей Петров, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Ирина Николаева, воспитанница Московского Воспитательного Дома / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Крупенин Алексей Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Крупенин Иван Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Бондарев Александр Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Колосков Павел Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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