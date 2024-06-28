Тихон Максимов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Тихон Максимов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 478-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 12.06.1891
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- отставной унтер офицер
- Дата брака
- 12.06.1891
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 184
- Полная запись МК
- Счёт браков: 9
Жених - Шабалин Димитрий Тарасов, запасной нестроевой младшего разряда служитель (д. Качкашура, Поломская вол., Глазовский у., Вятская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Шигина Екатерина Михайлова, Вологодской губернии и уезда, Борисовской волости, деревни Митиной крестьянская девица (д. Митино, Борисовская вол., Вологодский у., Вологодская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Ковальский Владимир Александров, старший унтер офицер Кадровой Команды
Свидетель жениха №2 - Тимофей Постнов, Старший Писарь Мож. Воинского Начальника
Свидетель жениха №3 - А. Владимиров, младший унтер офицер Команды Управления Мож. У. В. Нач.
Свидетель невесты №1 - Тихон Максимов, отставной унтер офицер
Свидетель невесты №2 - Нарциссов Николай Иванов, штабс капитан
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