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Кулагин Максим Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кулагин Максим Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
476-б
Роль персоны
Жених
Дата события
18.02.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
18.02.1891
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 184
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Кулагин Максим Андреев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Михайлова, крестьянская дочь (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Феодор Иванов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Дмитриев, крестьянин (д. Новосёлки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дмитрий Петров, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Филипп Иванов, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Иван Петров, крестьянин (д. Новосёлки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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