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Яков Матвеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Яков Матвеев
Тип записи
о браке
Номер записи
475-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.02.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Кузяево, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.
Дата брака
10.02.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 183
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Бурлаков Иван Николаев, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталия Иларионова, крестьянская девица (д. Новинки, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Яков Матвеев, крестьянин (д. Кузяево, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Николаев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Федор Иванов, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Григорьев, крестьянин (д. Новинки, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Семен Васильев, крестьянин (д. Збышки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Василий Иванов, крестьянин (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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