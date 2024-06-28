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Бурлаков Иван Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Бурлаков Иван Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
475-б
Роль персоны
Жених
Дата события
10.02.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
10.02.1891
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 183
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Бурлаков Иван Николаев, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталия Иларионова, крестьянская девица (д. Новинки, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Яков Матвеев, крестьянин (д. Кузяево, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Николаев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Федор Иванов, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Григорьев, крестьянин (д. Новинки, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Семен Васильев, крестьянин (д. Збышки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Василий Иванов, крестьянин (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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