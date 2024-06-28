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Власов Иоаким Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Власов Иоаким Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
472-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
21.01.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
21.01.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 182
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Грачев Василий Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Григорьева, крестьянская девица (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Николай Николаев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Богомолов Феодор Гавриилов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Василий Матвеев, отставной фейрверкер
Свидетель невесты №1 - Алексей Васильев, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Власов Иоаким Андреев, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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