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Барунов Василий Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Барунов Василий Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
471-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
21.01.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
21.01.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 182
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Байков Николай Михайлов, 4-й Конно-Артиллерийской батареи взводный Фейрверкер / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Фекла Пафнутиева, крестьянская дочь девица (д. Грачево, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Зуев Иван Иванов, запасной фельдфебель
Свидетель жениха №2 - Байков Иван Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Феодор Гаврилов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Разоренов Феодор Алексеев, крестьянин (д. Кожухово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Барунов Василий Васильев, крестьянин (с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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