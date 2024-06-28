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Байков Иван Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Байков Иван Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
471-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
21.01.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
21.01.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 182
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Байков Николай Михайлов, 4-й Конно-Артиллерийской батареи взводный Фейрверкер / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Фекла Пафнутиева, крестьянская дочь девица (д. Грачево, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Зуев Иван Иванов, запасной фельдфебель
Свидетель жениха №2 - Байков Иван Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Феодор Гаврилов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Разоренов Феодор Алексеев, крестьянин (д. Кожухово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Барунов Василий Васильев, крестьянин (с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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