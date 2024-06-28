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Константин Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Константин Дмитриев
Тип записи
о браке
Номер записи
470-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.01.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
11.01.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 182
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Стрюцкий Козма Васильев, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Николаева, Питомка Московского Воспитательного Дома № 6535=1872г. / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Константин Дмитриев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Васильев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Егор Васильев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Григорий Яковлев, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Андрей Николаев, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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