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Баринов Гавриил Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Баринов Гавриил Григорьев
Тип записи
о браке
Номер записи
467-б
Роль персоны
Жених
Дата события
10.11.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян дер. Игумновой запасной ст. ун. оф. 15го Шлиссельбургского полка 2й роты
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
10.11.1893
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 167
Полная запись МК
Счёт браков: 28
Жених - Баринов Гавриил Григорьев, из крестьян дер. Игумновой запасной ст. ун. оф. 15го Шлиссельбургского полка 2й роты (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталия Иванова, крестьянская дочь девица (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Петраков Андрей Петров, крестьянин
Свидетель жениха №2 - Егор Матвеев, крестьянин
Свидетель невесты №1 - Михаил Семенов, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Феодоров, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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