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Байков Иван Савельев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Байков Иван Савельев
Тип записи
о браке
Номер записи
464-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
08.11.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
08.11.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 166
Полная запись МК
Счёт браков: 25
Жених - Рагуленков Петр Алексеев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Байкова Евдокия Савельева, крестьянская девица (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Семен Алексеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Алексей Васильев, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Байков Иван Савельев, крестьянин (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Алексеев, крестьянин (д. Язево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Антон Егоров, крестьянин (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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