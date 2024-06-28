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Баранов Петр Родионов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Баранов Петр Родионов
Тип записи
о браке
Номер записи
460-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
29.09.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
29.09.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 165
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Разуваев Василий Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Агрипина Иванова, крестьянская девица (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Разуваев Иван Васильев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Григорьев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Баранов Петр Родионов, крестьянин (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Королев Иван Тимофеев, крестьянин (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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