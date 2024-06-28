Трозанов Михаил Феодоров
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Трозанов Михаил Феодоров
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 457-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 03.05.1893
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- чиновник Можайской почтово-телеграфной Конторы
- Дата брака
- 03.05.1893
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 164
- Полная запись МК
- Счёт браков: 18
Жених - Байков Василий Павлов, почталион Можайской почтово-телеграфной Конторы / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Конюкова Ксиония Семенова, крестьянская девица (д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Трозанов Михаил Феодоров, чиновник Можайской почтово-телеграфной Конторы
Свидетель жениха №2 - Байков Андрей Павлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Большов Иван Васильев, крестьянин (д. Шиколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Конюков Андрей Иванов, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Филатов Иван Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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