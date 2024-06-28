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Трозанов Михаил Феодоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Трозанов Михаил Феодоров
Тип записи
о браке
Номер записи
457-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.05.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
чиновник Можайской почтово-телеграфной Конторы
Дата брака
03.05.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 164
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Байков Василий Павлов, почталион Можайской почтово-телеграфной Конторы / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Конюкова Ксиония Семенова, крестьянская девица (д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Трозанов Михаил Феодоров, чиновник Можайской почтово-телеграфной Конторы
Свидетель жениха №2 - Байков Андрей Павлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Большов Иван Васильев, крестьянин (д. Шиколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Конюков Андрей Иванов, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Филатов Иван Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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