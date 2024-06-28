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Чураков Иван Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чураков Иван Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
456-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.04.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
26.04.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 163
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Чураков Василий Николаев, из крестьян деревни Тихоновой запасной рядовой 15 пех. Шлиссельбургского полка (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елена Михайлова, Императорского Московского Воспитательного Дома питомка, проживавшая в деревне Зачатье (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Чураков Иван Афанасьев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чураков Иван Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Иванов, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Леонтий Андреев, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Бурцев Алексей Васильев, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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