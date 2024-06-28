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Елена Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Елена Михайлова
Тип записи
о браке
Номер записи
456-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
26.04.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
Императорского Московского Воспитательного Дома питомка, проживавшая в деревне Зачатье
Нас. пункт приписки
д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
26.04.1893
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 163
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Чураков Василий Николаев, из крестьян деревни Тихоновой запасной рядовой 15 пех. Шлиссельбургского полка (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елена Михайлова, Императорского Московского Воспитательного Дома питомка, проживавшая в деревне Зачатье (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Чураков Иван Афанасьев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чураков Иван Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Иванов, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Леонтий Андреев, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Бурцев Алексей Васильев, крестьянин (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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