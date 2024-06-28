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Шутков Иван Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Шутков Иван Сергеев
Тип записи
о браке
Номер записи
454-б
Роль персоны
Жених
Дата события
11.04.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
11.04.1893
Возраст (лет)
17
Возраст (месяцев)
7
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 163
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Шутков Иван Сергеев, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ушакова Мария Егорова, крестьянская девица (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Лысенков Егор Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Бондарев Александр Димитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Богачов Павел Петров, крестьянин (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Козлов Василий Афанасьев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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