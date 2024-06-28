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Солнцев Иван Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Солнцев Иван Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
452-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.01.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
24.01.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 162
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Байков Василий Ильин, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Сергиевская Мария Васильева, Можайского уезда села Болычево дочь бывшего псаломщика (с. Болычево, Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Пушков Михаил Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Солнцев Иван Васильев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Майоров Степан Корнилиев, крестьянин (д. Соколово (1), Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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