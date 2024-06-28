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Евдокия Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Евдокия Васильева
Тип записи
о браке
Номер записи
451-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
24.01.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
24.01.1893
Возраст (лет)
18
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 161
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Богомолов Андрей Сергеев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Васильева, крестьянская девица (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Пучков Сергей Васильев, крестьянин (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Зуев Григорий Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Стефанов, крестьянин (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Исаев Егор Матвеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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