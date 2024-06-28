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Исаев Андрей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Исаев Андрей Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
447-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
17.01.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
17.01.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 160
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Исаев Иван Филиппов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрона Николаева, крестьянская девица (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Богачев Петр Петров, крестьянин (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Исаев Андрей Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Панферов Андрей Тимофеев, крестьянин ( Захарьино, Шелковская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Дмитрий Сергеев, крестьянин (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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