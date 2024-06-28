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Беляев Николай Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Беляев Николай Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
446-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
17.01.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
17.01.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 160
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Крупенин Николай Алексеев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Иванова, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Жуков Иван Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Зуев Григорий Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Бондарев Александр Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Беляев Николай Иванов, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Беляев Михаил Иванов, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Беляев Иван Андреев, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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