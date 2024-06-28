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Дмитрий Филиппов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Дмитрий Филиппов
Тип записи
о браке
Номер записи
444-б
Роль персоны
Жених
Дата события
15.01.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
15.01.1893
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 159
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Дмитрий Филиппов, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елена Васильева, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Ивленков Иван Григорьев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Архипов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Прокопиев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексей Василеьв, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Захаров Николай Василеьв, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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