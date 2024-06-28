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Стефан Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Стефан Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
441-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
08.01.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
08.01.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 158
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Иван Алексеев, сын отставного солдата (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Адрианова, крестьянская девица (д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Бурлаков Иоаким Николаев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Евфимов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Стефан Михайлов, крестьянин (д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Власов Петр Абрамов, крестьянин (д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Примечание: Зачеркнуто : «Рузского уезда, Клементьевской волости деревни Макаровой крестьянский сын»; исправлено на «сын отставного солдата»; Исправлено по указу М.Д.К. от 09 ноября 1905 года за 13693
Примечание / Дополнительно
Зачеркнуто : «Рузского уезда, Клементьевской волости деревни Макаровой крестьянский сын»; исправлено на «сын отставного солдата»; Исправлено по указу М.Д.К. от 09 ноября 1905 года за 13693
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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