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Анна Александрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Александрова
Тип записи
о браке
Номер записи
436-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
22.05.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
Московского Императорского Воспитательного Дома питомка № 8258=74 девица
Дата брака
22.05.1894
Возраст (лет)
19
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 151
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Филиппов Константин Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Александрова, Московского Императорского Воспитательного Дома питомка № 8258=74 девица / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Филиппов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никанор Сергеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Зуев Григорий Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Егоров, крестьянин (д. Занино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Козма Егоров, крестьянин (д. Занино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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