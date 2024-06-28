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Филиппов Константин Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Филиппов Константин Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
436-б
Роль персоны
Жених
Дата события
22.05.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
22.05.1894
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 151
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Филиппов Константин Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Александрова, Московского Императорского Воспитательного Дома питомка № 8258=74 девица / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Филиппов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никанор Сергеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Зуев Григорий Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Егоров, крестьянин (д. Занино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Козма Егоров, крестьянин (д. Занино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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