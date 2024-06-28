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Замолотчиков Михаил Гавриилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Замолотчиков Михаил Гавриилов
Тип записи
о браке
Номер записи
431-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
06.02.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
06.02.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 149
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Замолотчиков Михаил Козмин, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Акилина Егорова, крестьянская девица (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Замолотчиков Иван Козмин, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Замолотчиков Михаил Гавриилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Лобачев Иван Егоров, крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Замолотчиков Михаил Гавриилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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