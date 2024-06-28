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Андрей Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрей Дмитриев
Тип записи
о браке
Номер записи
428-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
07.01.1894
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Пуршево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
07.01.1894
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2733, лист: 148
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Никитин Димитрий Герасимов, из крестьян запасной рядовой (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дария Егорова, крестьянская девица (д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Андрей Дмитриев, крестьянин (д. Пуршево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дмитрий Блохин, из крестьян запасной унтер офицер (д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Фаддеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Поляков Михаил Яковлев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Денисов Гавриил Егоров, крестьянин (д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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