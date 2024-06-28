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Прямов Михаил Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Прямов Михаил Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
426-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
06.11.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Маслово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
06.11.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 136
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Замолотчиков Евфимий Гавриилов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бурлакова Наталия Иоакимова, крестьянская дочь девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Замолотчиков Козма Алексеев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Прямов Михаил Иванов, крестьянин (д. Маслово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Замолотчиков Михаил Гавриилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Бурлаков Николай Павлов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бурлаков Сергей Григорьев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Кузмин Стефан Иванов, крестьянин (д. Маслово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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