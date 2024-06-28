Никифоров Михаил Титович
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Никифоров Михаил Титович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 424-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 06.09.1895
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- можайский мещанин
- Нас. пункт приписки
- г. Можайск, Московская губ.
- Дата брака
- 06.09.1895
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 135
- Полная запись МК
- Счёт браков: 18
Жених - Громыко Михаил Ермолаев, запасной канонир 1й Батареи 39 Артиллерийской бригады / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Припускова Дария Иванова, мещанская дочь (г. Верея, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Саморядов Николай Акимов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никифоров Михаил Титович, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Рябиков Дмитрий Иванов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Тютин Сергей Алексеев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Рябиков Дмитрий Михайлов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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