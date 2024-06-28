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Припускова Дария Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Припускова Дария Иванова
Тип записи
о браке
Номер записи
424-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
06.09.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
мещанская дочь
Нас. пункт приписки
г. Верея, Московская губ.
Дата брака
06.09.1895
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 135
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Громыко Михаил Ермолаев, запасной канонир 1й Батареи 39 Артиллерийской бригады / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Припускова Дария Иванова, мещанская дочь (г. Верея, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Саморядов Николай Акимов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никифоров Михаил Титович, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Рябиков Дмитрий Иванов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Тютин Сергей Алексеев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Рябиков Дмитрий Михайлов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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