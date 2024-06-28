Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Иванов

Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
423-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
21.07.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
21.07.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 135
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Богомолов Егор Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Татиана Петрова, крестьянская девица (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Красильников Григорий Андреев, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Гущин Михаил Алексеев, крестьянин (д. Язево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гущин Сергей Петров, крестьянин (д. Язево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close