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Кукуркина Наталия Терентиева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кукуркина Наталия Терентиева
Тип записи
о браке
Номер записи
417-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
05.05.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
05.05.1895
Возраст (лет)
37
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 133
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Курдюков Феодор Александров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Кукуркина Наталия Терентиева, крестьянская вдова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Курдюков Иван Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Замолотчиков Василий Стефанов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прусаков Филипп Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кукуркин Иван Феодоров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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