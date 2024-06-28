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Мурашев Семен Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мурашев Семен Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
416-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.04.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
24.04.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 132
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Пушков Иван Михайлов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Барсова Евдокия Порфириева, крестьянская девица (с-цо Отрадино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Пушков Дмитрий Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мурашев Семен Михайлов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Барсов Илья Порфириев, крестьянин (с-цо Отрадино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Коновалов Иван Егоров, крестьянин (д. Опарино, )
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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