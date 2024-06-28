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Рагуленков Прокопий Гавриилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рагуленков Прокопий Гавриилов
Тип записи
о браке
Номер записи
414-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
14.04.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
14.04.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 132
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Базанов Егор Александров, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рогуленкова Пелагея Гавриилова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Базанов Михаил Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Богомолов Иван Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рагуленков Алексей Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Рагуленков Прокопий Гавриилов, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Зуев Иван Иванов, запасной фельдфебель (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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