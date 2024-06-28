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Стефан Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Стефан Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
410-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.01.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
27.01.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 131
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Блинов Егор Феодоров, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Иванова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Стефан Михайлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Феклисов Петр Васильев, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Петр Стефанов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Терентий Васильев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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