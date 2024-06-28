Мартинов Гавриил Мартинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартинов Гавриил Мартинов

Мартинов Гавриил Мартинов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мартинов Гавриил Мартинов
Тип записи
о браке
Номер записи
406-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
12.11.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Златоустово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.
Дата брака
12.11.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 197
Полная запись МК
Счёт браков: 25
Жених - Баринов Михаил Григорьев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагея Никанорова, крестьянская дочь девица (с-цо с-цо Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Ларин Степан Павлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Баринов Федор Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мартинов Гавриил Мартинов, крестьянин (д. Златоустово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Баранов Никита Иванов, крестьянин (с. Богородское, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close