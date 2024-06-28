Пелагея Никанорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Никанорова

Пелагея Никанорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пелагея Никанорова
Тип записи
о браке
Номер записи
406-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
12.11.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
с-цо с-цо Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
12.11.1897
Возраст (лет)
23
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 197
Полная запись МК
Счёт браков: 25
Жених - Баринов Михаил Григорьев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагея Никанорова, крестьянская дочь девица (с-цо с-цо Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Ларин Степан Павлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Баринов Федор Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мартинов Гавриил Мартинов, крестьянин (д. Златоустово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Баранов Никита Иванов, крестьянин (с. Богородское, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close