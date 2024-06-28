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Серов Андрей Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Серов Андрей Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
404-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
12.10.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
12.10.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 196
Полная запись МК
Счёт браков: 23
Жених - Грачев Сергей Никифоров, крестьянский сын (д. Долгия Нивы, Ивановская вол., Зубцовский у у., Тверская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Серова Пелагея Васильева, крестьянская дочь девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Синицын Семен Васильев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Грачев Павел Никифоров, крестьянин (д. Долгия Нивы, Ивановская вол., Зубцовский у у., Тверская губ.)
Свидетель невесты №1 - Серов Егор Прохоров, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Серов Андрей Андреев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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