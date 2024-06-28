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Грачев Павел Никифоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Грачев Павел Никифоров
Тип записи
о браке
Номер записи
404-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
12.10.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Долгия Нивы, Ивановская вол., Зубцовский у у., Тверская губ.
Дата брака
12.10.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 196
Полная запись МК
Счёт браков: 23
Жених - Грачев Сергей Никифоров, крестьянский сын (д. Долгия Нивы, Ивановская вол., Зубцовский у у., Тверская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Серова Пелагея Васильева, крестьянская дочь девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Синицын Семен Васильев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Грачев Павел Никифоров, крестьянин (д. Долгия Нивы, Ивановская вол., Зубцовский у у., Тверская губ.)
Свидетель невесты №1 - Серов Егор Прохоров, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Серов Андрей Андреев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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