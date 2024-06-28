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Козанов Егор Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Козанов Егор Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
403-б
Роль персоны
Жених
Дата события
03.10.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
03.10.1897
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 196
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Козанов Егор Васильев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ухина Анастасия Васильева, крестьянская дочь девица (д. Юрьково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Козанов Михаил Васильев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Паршин Ефим Иванов, крестьянин (д. Соколово (1), Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ухин Иван Васильев, крестьянин (д. Юрьково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Богомолов Михаил Иванов, крестьянин (д. Доронино, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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