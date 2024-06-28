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Тютин Ферапонт Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Тютин Ферапонт Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
402-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
21.09.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайский мещанин
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
21.09.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 195
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Долецкий Сергей Лаврентиев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Тютина Александра Дмитриева, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Логинов Василий Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Козлов Никита Васильев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Тютин Ферапонт Алексеев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Карц Хрисанв Иванов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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