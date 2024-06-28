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Гузихин Василий Ильин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Гузихин Василий Ильин
Тип записи
о браке
Номер записи
398-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
04.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
04.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 194
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Чураков Семен Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анастасия Григорьева, крестьянская девица (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Моисеев Василий Васильев, крестьянин (д. Юрьково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чураков Василий Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Климов Иван Васильев, крестьянин (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гузихин Василий Ильин, крестьянин (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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