Кукушкин Александр Сергеев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Кукушкин Александр Сергеев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 395-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 10.02.1897
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Денисьево, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.
- Дата брака
- 10.02.1897
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 193
- Полная запись МК
- Счёт браков: 14
Жених - Зуев Василий Николаев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Васса Дмитриева, крестьянская девица (д. Денисьево, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Балюрин Алексей Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гудайкин Павел Савельев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кукушкин Михаил Иванов, крестьянин (д. Денисьево, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кукушкин Александр Сергеев, крестьянин (д. Денисьево, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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