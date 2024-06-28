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Кукушкин Александр Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кукушкин Александр Сергеев
Тип записи
о браке
Номер записи
395-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.02.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Денисьево, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.
Дата брака
10.02.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 193
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Зуев Василий Николаев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Васса Дмитриева, крестьянская девица (д. Денисьево, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Балюрин Алексей Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гудайкин Павел Савельев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кукушкин Михаил Иванов, крестьянин (д. Денисьево, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кукушкин Александр Сергеев, крестьянин (д. Денисьево, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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