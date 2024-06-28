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Калинин Семен Емельянов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Калинин Семен Емельянов
Тип записи
о браке
Номер записи
394-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
09.02.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Юрлово, Елмановская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
09.02.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 193
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Егор Николаев, питомец Московского Воспитательного Дома (д. Юрлово, Елмановская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Суханова Елена Васильева, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Калинин Семен Емельянов, крестьянин (д. Юрлово, Елмановская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Зайцев Козма ??, крестьянин (д. Корякино, Елмановская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кузин Николай Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Богачев Алексей Петров, крестьянин (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
отчество поручителя2 по жениху неразборчиво
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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