Егор Николаев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Егор Николаев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 394-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 09.02.1897
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- питомец Московского Воспитательного Дома
- Нас. пункт приписки
- д. Юрлово, Елмановская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 09.02.1897
- Возраст (лет)
- 19
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 193
- Полная запись МК
- Счёт браков: 13
Жених - Егор Николаев, питомец Московского Воспитательного Дома (д. Юрлово, Елмановская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Суханова Елена Васильева, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Калинин Семен Емельянов, крестьянин (д. Юрлово, Елмановская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Зайцев Козма ??, крестьянин (д. Корякино, Елмановская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кузин Николай Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Богачев Алексей Петров, крестьянин (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
- Комментарий наборщика
- отчество поручителя2 по жениху неразборчиво
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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