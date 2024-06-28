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Синицына Анастасия Гавриилова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Синицына Анастасия Гавриилова
Тип записи
о браке
Номер записи
392-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
05.02.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
05.02.1897
Возраст (лет)
17
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 192
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Луковников Иван Дмитриев, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Синицына Анастасия Гавриилова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Луковников Андрей Алексеев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дуняков Захар Васильев, крестьянин (д. Перещапово, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Синицын Максим Гавриилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Шанин Николай Николаев, крестьянин (д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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