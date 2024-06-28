Корелин Василий Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорелин Василий Кириллов

Корелин Василий Кириллов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Корелин Василий Кириллов
Тип записи
о браке
Номер записи
391-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
31.01.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
31.01.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 192
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Сукновалов Александр Стефанов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анисия Кириллова, крестьянская девица (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Пырков Андрей Петров, крестьянин (д. Маклаково, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Спиридонов Иван Яковлев, крестьянин (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Корелин Василий Кириллов, крестьянин (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Корелин Василий Васильев, крестьянин (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close