Пшеничников Родион Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПшеничников Родион Петров

Пшеничников Родион Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пшеничников Родион Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
390-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
31.01.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
31.01.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 192
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Афонасьев Семен Данилов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Иулиания Филиппова, крестьянская девица (д. Макарово (?), ) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Горохов Григорий Филиппов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Пшеничников Родион Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Тайноков Иван Евдокимов, крестьянин (д. Макарово (?), )
Свидетель невесты №2 - Кадыков Михаил Сергеев, крестьянин (д. Макарово (?), )
Свидетель невесты №3 - Мартынов Филипп Антонов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close