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Формальный Алексей Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Формальный Алексей Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
389-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
31.01.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Пуршево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
31.01.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 191
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Афонасьев Дмитрий Игнатьев, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Андреева, крестьянская девица (д. Пуршево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Пшеничников Родион Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мартынов Филипп Антонов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Формальный Алексей Андреев, крестьянин (д. Пуршево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Формальный Никифор Андреев, крестьянин (д. Пуршево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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