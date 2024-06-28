Григорьев Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Иван Григорьев

Григорьев Иван Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Григорьев Иван Григорьев
Тип записи
о браке
Номер записи
384-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
12.01.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайский мещанин
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
12.01.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 190
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Григорьев Василий Григорьев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Булановская Наталия Владимирова, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Григорьев Иван Григорьев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Майчиков Егор Алексеев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Булановский Михаил Владимиров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Булановский Василий Владимиров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close