Григорьев Василий Григорьев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Григорьев Василий Григорьев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 384-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 12.01.1897
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- можайский мещанин
- Нас. пункт приписки
- г. Можайск, Московская губ.
- Дата брака
- 12.01.1897
- Возраст (лет)
- 22
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 190
- Полная запись МК
- Счёт браков: 3
Жених - Григорьев Василий Григорьев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Булановская Наталия Владимирова, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Григорьев Иван Григорьев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Майчиков Егор Алексеев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Булановский Михаил Владимиров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Булановский Василий Владимиров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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